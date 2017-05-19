В Кургане успешно работает новый сервис для передачи показаний приборов учета18 мая в 16:23
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В офисах ЕРЦ "Прогресс".
Энергосбытовая компания "Восток" совместно с Единым расчетным центром "Прогресс" продолжают работать над расширением спектра услуг и повышением качества обслуживания клиентов. Недавно в офисах ЕРЦ "Прогресс", работающего на территории Курганской области, появились современные устройства для оперативной передачи показаний приборов учета - моноблоки.
Это сенсорные мониторы, которые позволяют клиентам самостоятельно, без участия оператора, быстро передавать показания приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды, а также сжиженного газа. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо определить свой адрес и внести показания приборов учета. Клиентам, которые только осваивают новинку, помогают сотрудники офисов.
Курганцы уже высоко оценили работу моноблоков - за 1 квартал 2017 года через них было передано более 67 тысяч показаний приборов учета.
"Очень хорошо, что поставили аппарат, который принимает показания. Первый раз мне помогли разобраться с ним, а сейчас я уже сама передаю показания без труда", - поделилась одна из постоянных клиентов офиса Любовь Платоновна,
Сегодня в расчетных центрах "Прогресс" Кургана установлены 11 моноблоков, в планах компании дальнейшее оборудование офисов удобными для клиентов аппаратами. Также идет активная работа по перепрограммированию платежных терминалов "Прогресса" на прием показаний приборов учета.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", внедрение моноблоков для передачи показаний позволит сэкономить время посетителей расчетных центров и ускорить процесс обслуживания клиентов, что особенно актуально в дни наибольшей загруженности офисов.
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