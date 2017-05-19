Улицу в Ревде приведут в порядок при поддержке Куйвашева18 мая в 18:28
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Что ремонтировать - горожане выбрали сами.
В 2017 году в Ревде отремонтируют улицу Павла Зыкина. Именно ее ревдинцы выбрали, проголосовав на сайте моногорода.рф. На встрече с главой городского округа Ириной Тейшевой 18 мая врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект и согласовал схему финансирования работ.
Также глава региона положительно оценил проект строительства школы на 500 мест в поселке Кирзавод и поручил обеспечить его софинансирование из областной казны. Работы планируется начать уже в этом году, чтобы в 2018 году сдать задние в эксплуатацию.
После закрытия старой аварийной школы в Кирпичном дети вынуждены ездить на занятия на школьном автобусе. Строительство нового здания не только даст им возможность учиться недалеко от дома, но и позволит организовать учебный процесс в одну смену в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Глава городского округа Пелым Шахит Алиев обратился к Евгению Куйвашеву с вопросами о строительстве дороги до удаленного поселка Атымья и создании там детского сада-школы.
Сегодня до Атымьи от съезда с автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск можно доехать по старой лесовозной дороге. Чтобы проложить по ней трассу с твердым покрытием, нужно признать объект бесхозным и передать его в собственность муниципалитета. Глава региона проект поддержал и поручил проработать варианты его реализации вместе с областным минтрансом.
Одобрил он и строительство детского сада-школы в Атымье. Сейчас в большой, еще советской школе учатся всего 52 ребенка, содержать частично пустующие помещения накладно, а вот детсада в поселке нет. Выходом из положения станет новый детский сад-школа на 77 мест.
С главой Верхнесалдинского городского округа Алексеем Забродиным врио губернатора обсудил ремонт муниципальных дорог, в частности центральной улицы Карла Маркса, и дал соответствующие поручения.
По мнению Евгения Куйвашева, проекты развития территорий в Свердловской области должны разрабатываться при непосредственном участии жителей. "На Среднем Урале живут опытные, активные и неравнодушные граждане, выступающие с дельными предложениями и замечаниями, которые должны учитываться при формировании планов и программ", - уверен он.
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