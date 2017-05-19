Морпехи США в мороз остались без формы у границы с Россией18 мая в 18:07
- Текст
Экипировка пошла по швам.
Экипировка морских пехотинцев США не выдержала морозов на границе Норвегии и России. Во время мартовских учений Joint Viking 2017 столбик термометра опустился ниже -45 градусов по Цельсию. Верхняя одежда на холоде рвалась, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые рюкзаки солдат трескались, сообщает Defense News.
Представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka Йонас Ридхольм указал на ошибки американских коллег. Форма треснула по швам, поскольку ее изготовители не учли исходящую от тела влагу, которая может замерзнуть в слоях одежды.
"Они выглядели как Michelin Man (символ шинной компании Michelin - прим. ред.) в их больших одеждах. Они думали, что так согреются, но все они чертовски замерзли", - резюмировал Ридхольм.
Всего в учениях на границе с Россией участвовали порядка 200 морпехов США, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
18 мая в 20:06
Прокуроры обжаловали отказ об аресте Юревича
Заявление рассмотрят завтра.18 мая в 19:31
На Южном Урале разыскивают 6-летнего мальчика
Его украл собственный отец.18 мая в 19:17
Гибель 13-летнего пермяка от удара током обернулась "уголовкой"
Следователи ищут виновного.18 мая в 19:17
В Златоусте проверяют лечащих врачей изнасилованной второклассницы
И качество оказываемой ими медпомощи.18 мая в 19:13
Екатеринбургским школярам дали "Футбольный урок"
За 50 дней до Кубка Конфедераций.18 мая в 19:10
Пермяка обвинили в убийстве сожительницы
Из ревности.18 мая в 19:02
Средства на поддержку моногородов оседают в карманах чиновников
А территории продолжают умирать.18 мая в 18:48
Екатеринбург рискует утонуть в заброшенных карьерах
Если не изменят закон о недрах.18 мая в 18:44
Тюменский лихач устроил смертельное ДТП
Его машина перевернулась несколько раз.18 мая в 18:33
Госдума РФ займется выездной регистрацией браков
По просьбе Мизулиной.18 мая в 18:28
Улицу в Ревде приведут в порядок при поддержке Куйвашева
Что ремонтировать - горожане выбрали сами.18 мая в 18:23
Россияне смели с прилавков легендарные Nokia 3310
Несмотря на их высокую цену.18 мая в 18:22
Пермяка заподозрили в истязании 16-летней дочери
Под предлогом воспитания.18 мая в 18:17
В нижнетагильской больнице врач избил пациентку
Которая пришла за рецептом.18 мая в 18:12
В Челябинске мужчина угрожал расстрелять школьников
Его задержала полиция.
Главные новости
- 18 мая в 17:51Храм-на-воде хотят убрать на сушу
- 18 мая в 17:39В Тюмени рабочий упал с высоты 13 этажа
- 18 мая в 17:12Без права на ошибку: хирургов возьмут под видеонаблюдение
- 18 мая в 16:33Чешская Русалка вернулась в Екатеринбург
- 18 мая в 16:07Берег ВИЗа спасли от высотного отеля
Аналитика
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".
Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
No pasaran.