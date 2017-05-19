Экипировка пошла по швам.

Экипировка морских пехотинцев США не выдержала морозов на границе Норвегии и России. Во время мартовских учений Joint Viking 2017 столбик термометра опустился ниже -45 градусов по Цельсию. Верхняя одежда на холоде рвалась, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые рюкзаки солдат трескались, сообщает Defense News.

Представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka Йонас Ридхольм указал на ошибки американских коллег. Форма треснула по швам, поскольку ее изготовители не учли исходящую от тела влагу, которая может замерзнуть в слоях одежды.

"Они выглядели как Michelin Man (символ шинной компании Michelin - прим. ред.) в их больших одеждах. Они думали, что так согреются, но все они чертовски замерзли", - резюмировал Ридхольм.

Всего в учениях на границе с Россией участвовали порядка 200 морпехов США, передает "Уралинформбюро".