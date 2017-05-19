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Госдума РФ займется выездной регистрацией браков18 мая в 18:33

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По просьбе Мизулиной.

В России предлагается упростить процедуру регистрации брака. Возможность сделать это должна быть не только в ЗАГСах, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Она планирует внести в Госдуму соответствующий законопроект, передает "Уралинформбюро".

К такому решению Е.Мизулину подтолкнул запрет части платных услуг в отделах записи актов гражданского состояния. "Запрет на живое музыкальное сопровождение, лепестки роз и традиционный бокал шампанского – это уже перегибы. У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным", - считает она.

По ее мнению, государство должно стимулировать желание создать семью, поэтому необходимо создать условия для того, чтобы в день бракосочетания молодожены могли проводить церемонию так, как им нравится.

Стоит отметить, что ранее нижняя палата парламента уже отклонила законопроект о регистрации брака вне ЗАГСа, внесенный Тюменской областной думой.

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