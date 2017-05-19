Идут поиски места.

Члены градсовета Екатеринбурга 18 мая после завершения основной части заседания рассмотрели несколько вариантов размещения Храма святой Екатерины — более известного среди горожан как Храм-на-воде.

Обсуждение шло в кулуарном порядке, без журналистов и далеко не в полном составе градсовета. Как сообщил "Уралинформбюро" его глава Михаил Вяткин, некоторые коллеги просто показали рендеры возможного размещения храма в разных точках города. "Мы их не обсуждали и тем более никаких решений по ним не принимали", - подчеркнул Вяткин.

По словам источника агентства в градсовете, пожелавшего остаться инкогнито, под "некоторыми коллегами" имеется в виду архитектор Борис Демидов. При этом далеко не все члены градсовета знали, какой вопрос обсуждается в кулуарах. А те, кто знали - презентацию выслушали "на ногах".

"Предложения Демидова касались двух альтернативных площадок: на пустыре за ККТ "Космос" и на Октябрьской площади – между фонтаном и вентиляционным киоском метро, - сообщил источник агентства. - В презентации не предлагалось конкретное архитектурное решение. Обсуждения как такового не было, дело ограничилось серией одобрительных реплик – все, кто высказался, одобрили сам факт того, что храм убрали с акватории пруда, и надо с этими предложениями идти к губернатору".

Борис Демидов в беседе с "Уралинформбюро" не подтвердил своего авторства кулуарно озвученных предложений. По его словам, он лишь один из участников поиска, в который вовлечены многие архитекторы города. Результатом поиска должно стать более удачное размещение Храма святой Екатерины, чем это предложено в проекте Михаила Голобородского. "Видеопрезентация подготовлена по поручению областного отделения Союза архитекторов РФ, который также выступил за изменения местоположения храма. Она является рабочим материалом для дальнейшего анализа градостроительной ситуации в связи с предполагаемым строительством", - сообщил он агентству.

Следует отметить, что 26 апреля предложение о переносе храма с акватории городского пруда на Октябрьскую площадь на заседании правления областного отделения Союза архитекторов России выдвинул народный архитектор РФ Александр Стариков.