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Пермячка купила всемирно известный необитаемый остров18 мая в 17:27

  • Текст

Где снималась "Голубая лагуна".

Пермская бизнесвумен Виола Новоселова купила необитаемый остров в Тихом океане. Об этом пишет местная интернет-газета "Текст". На острове Нануя Леву площадью 30 гектаров снимали культовый фильм "Голубая лагуна".

Хотя о его звездном статусе новая хозяйка не знала - Новоселова просто искала подходящее место под бизнес-проект по строительству мини-отеля. Эти планы уже согласованы с властями Фиджи, которым принадлежит земля.

Знаменитый остров пермячка получила в собственность на 99 лет. Стоимость сделки бизнесвумен не называет, но отмечает, что цена вполне доступная. Минимальная стоимость акра земли на Фиджи – 10 тысяч долларов, передает "Уралинформбюро".

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