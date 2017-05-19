Обсудить проблемы нефтегазовой отрасли.

18 мая в Новом Уренгое открылась I Арктическая совместная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. На открытии присутствовали исполняющий обязанности гендиректора ООО "Газпром добыча Уренгой" Дмитрий Дикамов и заместитель гендиректора по управлению персоналом ООО "Газпром добыча Ямбург" Валентин Крамар. Предприятия являются организаторами данного мероприятия.

Двухдневная конференция собрала молодых работников 19 организаций нефтегазовой отрасли, а также учащихся "Газпром-классов". Участники обсуждают актуальные проблемы нефтегазовой отрасли, поднимают вопросы надежной эксплуатации оборудования газового комплекса, экологии и охраны окружающей среды, охраны труда. Всего в шести секциях будет заслушано 57 докладов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", отдельно будут представлены работы на английском языке. Их защитят восемь человек, двое из которых – учащиеся "Газпром-классов".

В программе конференции запланированы экскурсии по Новому Уренгою, посещение газового промысла, а также музея истории ООО "Газпром добыча Уренгой".