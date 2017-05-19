Несмотря на их высокую цену.

За два дня россияне смели с прилавков все обновленные телефоны Nokia 3310, которые пользовались популярностью в 2000-е годы. Покупателей не смутила даже довольно высокая по сравнению с другими кнопочными устройствами стоимость аппарата - 3 990 рублей.

Модель появилась в "Евросети" и "Связном" вечером 16 мая. Она немного отличается от своего легендарного предшественника. Телефон оснащен цветным монитором диагональю 2,4 дюйма и двухмегапиксельной камерой. Кроме того, он поддерживает карту памяти microSD. Корпус устройства более легкий и тонкий. В режиме разговора аппарат может работать сутки, в режиме ожидания - около месяца.

Стоит добавить, что в 2000-е годы в России было продано более 126 миллионов экземпляров Nokia 3310, передает "Уралинформбюро". Пользователи ценили модель за "неубиваемость".