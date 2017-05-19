Екатеринбург рискует утонуть в заброшенных карьерах18 мая в 18:48
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Если не изменят закон о недрах.
Из 35 каменных карьеров, расположенных на территории Екатеринбурга, у десяти нет проектов рекультивации территории, а у семи — лицензий на проведение горных работ. Об этом заявил председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий на заседании 18 мая.
По словам его заместителя Дмитрия Сергина, особую тревогу вызывает Шарташский гранитный карьер. "Оптимальная глубина разработки карьеров обычно составляет 30 метров, а глубина Шарташского уже превышает 100 метров. У этого карьера лицензия есть, а проекта рекультивации нет. В данный момент на карьере работают две подрядные организации, но если они его бросят, там останется огромная пустая яма, с которой нужно что-то делать: либо ограждать забором, либо заполнять водой, либо заравнивать и что-то строить на этом месте", - подчеркнул депутат.
Как сообщил "Уралинформбюро" информированный источник в гордуме, депутаты ждали, что на заседание придут представители областного минприроды и разъяснят ситуацию, сложившуюся вокруг гранитных карьеров города. Но из министерства никто не явился. Поэтому глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб предложил депутатам выйти на их коллег из областного Заксобрания, чтобы те обратились в Госдуму РФ с предложением внести изменения в федеральный закон "О недрах".
Владимир Крицкий в беседе с "Уралинформбюро" подтвердил эту информацию: "В федеральном законе о недрах должен появиться пункт, обязывающий разработчиков недр иметь проекты рекультивации территории. Мы добиваемся, чтобы компании получали лицензии на работы только при наличии такого проекта".
Добавим, что компания "Группа ЛСР на Урале", которой управляет Владимир Крицкий, строит жилой комплекс "Рассветный" в непосредственной близости от Шарташского карьера. Согласно планам застройщика, к 2019 году здесь будет сдано 180 тысяч квадратных метров жилья "эконом-плюс".
Как предположил Дмитрий Сергин, резкая позиция Крицкого в этом вопросе вызвана многочисленными обращениями жителей микрорайона Комсомольский, которые жалуются своему депутату на постоянные взрывы в карьере. Однако пресс-секретарь "Группы ЛСР на Урале" Мария Стволова не подтвердила эту версию: "У нашей компании офис рядом с карьером. Но взрывы там происходят редко, и жителям они не мешают".
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