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На Южном Урале разыскивают 6-летнего мальчика18 мая в 19:31

  • Текст

Его украл собственный отец.

В Челябинской области разыскивают 6-летнего Даниила Рябых. Мальчика украл у матери родной отец - 45-летний Олег Рябых.

Ранее мужчина вместе с сыном проживали в Санкт-Петербурге. Сейчас о местонахождении несовершеннолетнего ничего неизвестно.

"Убедительная просьба к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщить по телефону 02 или в ближайший отдел полиции", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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