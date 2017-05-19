Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:15
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По версии "Уралинформбюро".
1. Любая цензура - зло
В том, что любая цензура - зло, уверено большинство украинцев. Русская служба ВВС провела опрос жителей Незалежной после того, как власти страны закрыли доступ к "Яндексу", "ВКонтакте", "Одноклассникам" и некоторым другим российским порталам.
Значительная часть респондентов огорчены подобными ограничениями. Особенно это ударило по студентам, слушающим аудиозаписи "ВКонтакте", считает один из опрошенных.
Теперь обмениваться новостями и общаться с родными украинцы планируют через Facebook и Twitter.
2. "Тьфу на тебя, Алексей Навальный"
Основатель USM Holdings Алишер Усманов 18 мая выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к политику Алексею Навальному.
В своем ролике миллиардер последовательно и с доказательствами опровергает факты о себе, указанные в фильме "Он вам не Димон" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Усманов открыто называет своего оппонента негодяем - "тем, кто он есть на самом деле", а в завершение ролика и вовсе плюет на него: "Тьфу на тебя, Алексей Навальный".
Менее чем за сутки видеообращение Алишера Усманова набрало в соцсетях и хостингах более 1,7 миллиона просмотров.
3. Прямое попадание в объектив
Презент от друга спас жизнь иракскому журналисту Аммару Альваели. Снайперская пуля попала точно в закрепленную на груди мужчины экшен-камеру, подаренную ему несколькими днями ранее. Осколки пластмассового корпуса GoPro поранили Аммару лицо, но сам он остался жив.
Видео о нападении на группу репортеров было снято в одном из районов Мосула (Ирак).
4. Десантный дрон
Первый в мире прыжок с дрона совершил Ингус Аугсткалнс (Латвия). Чтобы выполнить трюк, парашютисту пришлось сначала подняться на телекоммуникационную вышку. Когда беспилотник подлетел к площадке, спортсмен зацепился за прикрепленную к нему перекладину.
На нужной высоте Аугсткалнс отпустил руки и раскрыл крыло.
Для выполнения трюка использовался дрон, оснащенный 28 двигателями и способный поднимать в воздух до 200 килограммов груза.
5. Поющая Русалка
В Екатеринбургский театр оперы и балета спустя 17 лет вернулась "Русалка" чешского композитора Антонина Дворжака. Режиссер-постановщик оперы Томаш Пилар высоко оценил трудолюбие труппы и сказал, что работал в столице Урала как в раю.
Восхитительные костюмы и "плотная" музыка Дворжака завораживают зрителя и заставляют его "нырять" и вновь "подниматься на поверхность" вслед за главной героиней.
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