По версии "Уралинформбюро".

1. Любая цензура - зло

В том, что любая цензура - зло, уверено большинство украинцев. Русская служба ВВС провела опрос жителей Незалежной после того, как власти страны закрыли доступ к "Яндексу", "ВКонтакте", "Одноклассникам" и некоторым другим российским порталам.

Значительная часть респондентов огорчены подобными ограничениями. Особенно это ударило по студентам, слушающим аудиозаписи "ВКонтакте", считает один из опрошенных.

Теперь обмениваться новостями и общаться с родными украинцы планируют через Facebook и Twitter.

2. "Тьфу на тебя, Алексей Навальный"

Основатель USM Holdings Алишер Усманов 18 мая выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к политику Алексею Навальному.

В своем ролике миллиардер последовательно и с доказательствами опровергает факты о себе, указанные в фильме "Он вам не Димон" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Усманов открыто называет своего оппонента негодяем - "тем, кто он есть на самом деле", а в завершение ролика и вовсе плюет на него: "Тьфу на тебя, Алексей Навальный".

Менее чем за сутки видеообращение Алишера Усманова набрало в соцсетях и хостингах более 1,7 миллиона просмотров.

3. Прямое попадание в объектив

Презент от друга спас жизнь иракскому журналисту Аммару Альваели. Снайперская пуля попала точно в закрепленную на груди мужчины экшен-камеру, подаренную ему несколькими днями ранее. Осколки пластмассового корпуса GoPro поранили Аммару лицо, но сам он остался жив.

Видео о нападении на группу репортеров было снято в одном из районов Мосула (Ирак).

4. Десантный дрон

Первый в мире прыжок с дрона совершил Ингус Аугсткалнс (Латвия). Чтобы выполнить трюк, парашютисту пришлось сначала подняться на телекоммуникационную вышку. Когда беспилотник подлетел к площадке, спортсмен зацепился за прикрепленную к нему перекладину.

На нужной высоте Аугсткалнс отпустил руки и раскрыл крыло.

Для выполнения трюка использовался дрон, оснащенный 28 двигателями и способный поднимать в воздух до 200 килограммов груза.

5. Поющая Русалка

В Екатеринбургский театр оперы и балета спустя 17 лет вернулась "Русалка" чешского композитора Антонина Дворжака. Режиссер-постановщик оперы Томаш Пилар высоко оценил трудолюбие труппы и сказал, что работал в столице Урала как в раю.

Восхитительные костюмы и "плотная" музыка Дворжака завораживают зрителя и заставляют его "нырять" и вновь "подниматься на поверхность" вслед за главной героиней.