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Юных россиян обяжут знать историюСегодня в 09:16

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И сдавать по ней ЕГЭ.

Через три года единый госэкзамен по истории станет обязательным для школьников. Такое заявление сделал министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе лекции "Армия и общество" в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ, передает "Уралинформбюро".

"В 2020 году страна будет сдавать ЕГЭ по истории, потому что без знания истории невозможно двигаться дальше", - цитирует главу Минобрнауки ТАСС.

Еще в феврале О.Васильева говорила, что "исторический" ЕГЭ в России должен войти в число обязательных, и обещала, что до конца 2018 года практически во все школы поступят новые учебники.

Подобное нововведение, утверждают эксперты, потребует комплексной переподготовки педагогов. Кроме того, есть риск, что переход на систему трех обязательных ЕГЭ негативно отразится на качестве знаний школьников.

Стоит отметить, что в 2017 году сдача единых госэкзаменов пройдет с 29 мая по 1 июля. Для получения аттестата достаточно получить минимальные баллы по обязательным предметам - русскому языку и математике. Выпускникам, желающим продолжить обучение в высшей школе, придется сдавать несколько ЕГЭ по выбору, в зависимости от профиля вуза.

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