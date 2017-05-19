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Curiosity "вскрыл" кассу марсианСегодня в 10:20

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NASA безмолвствует.

Британские уфологи нашли на снимках NASA с марсохода Curiosity предмет, напоминающий кассовый аппарат. Об этом пишет Daily Mail. Фото было сделано еще в августе 2016 года. На нем команда искателей пришельцев ArtAlienTV заметила темный объект, отличающийся по цвету от окружающих камней. Да и его силуэт напоминает искусственно созданное устройство, похожее на кассу начала XX века.

По словам уфологов, NASA специально публикуют космические снимки в плохом разрешении, чтобы люди не могли узнать правды о Красной планете. Космическое агентство традиционно не стало комментировать "открытие" уфологов, передает "Уралинформбюро".

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