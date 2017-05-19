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Екатеринбуржцев ждет по-летнему теплый уик-эндСегодня в 09:56

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Пыль прибьют небольшие дожди.

Грядущие выходные порадуют жителей уральской столицы теплой погодой. 19-21 мая столбики термометров покажут 20-22 градуса тепла. Облака время от времени будет разгонять западный ветер, который будет дуть с порывами до 10-13 метров в секунду. От пыльных бурь город спасут небольшие дожди.

Однако ночи все еще остаются холодными - около плюс 10 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В целом по Свердловской области ожидается до 22 градусов выше нуля. В северных районах будет заметно прохладнее - только плюс 12. Ночью в горах и низинах столбики термометров опустятся до 1 градуса со знаком плюс. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в пятницу в южных районах могут прогреметь грозы.

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