В рамках "Ночи музеев".

20 мая Академический район Екатеринбурга впервые примет участие в "Ночи музеев". На этот раз международная акция приурочена к году экологии и проходит в экостиле.

Как сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС"), все желающие смогут посетить самый молодой музей уральской столицы, посвященный истории и легендам Академического. Музейное пространство разместится по адресу улица Краснолесья, 161.

Гости увидят кадры строительства Академического, познакомятся с легендами знаковых мест и необычных памятников района. Особой частью экспозиции станет полноразмерная копия Большого Шигирского идола – уникального археологического памятника, найденного на Среднем Урале в 1890 году, возраст которого оценивается в 11 тысяч лет.

Будут организованы и пешие тематические экскурсии по 3 маршрутам: "Эко-Академический", "Культурный Академический", "Добро пожаловать в Академический!". Стартовать они будут с аллеи на улице Павла Шаманова.

Там же гости вместе с опытными художниками-декораторами смогут создать масштабные инсталляции - построить из картона район будущего площадью 30 квадратных метров и собрать из стопок макулатуры огромное слово "ЭКОЛОГИЯ".

Кроме того, каждый сможет поучаствовать в чемпионате по поеданию бургеров, приготовленных из экопродуктов (фермерского мяса и овощей, ржаной или зерновой муки), или посетить мастер-классы по работе с экоматериалами.

В завершение праздника гостей ждет музыкальный концерт с участием городских групп и jazz bands.