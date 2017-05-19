Службы заказа обяжут работать по правилам.

В России избавятся от таксистов-нелегалов, с которыми сегодня зачастую сотрудничают службы заказа такси. Как пишет "Российская газета", соответствующий законопроект уже прошел первое чтение и в данный момент находится на согласовании в правительстве. Второе чтение, скорее всего, состоится в осеннюю сессию.

Сейчас на рынке перевозок - хаос. Таксомоторных компаний, где работают водители с лицензиями, единицы. Большая часть шоферов - нелегалы. Они сотрудничают с сервисами по заказу такси. Те предоставляют только информационные услуги - по сути сводят клиента и таксиста. При этом они не отвечают за качество и безопасность предоставленной услуги, не проверяют, есть ли у автомобилистов лицензии, и выслушивать претензии пассажиров не будут, передает "Уралинформбюро".

В новом законопроекте прописаны жесткие требования к диспетчерским службам. В частности, это должны быть только зарегистрированные в России юрлица, они обязаны иметь интернет-ресурс в доменных зонах .ru или .рф и передавать заказы только легальным перевозчиком.За сотрудничество с "серыми" таксистами для компаний предусмотрены штрафы в размере 300-400 тысяч рублей.

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