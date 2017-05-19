Дома лучше и безопаснее.

Большинство граждан РФ никогда не выезжали в отпуск за границу и впредь не намерены этого делать.

Свое мнение о популярных курортах Турции, Египта, Таиланда, Испании, Кипра и ОАЭ высказали 1 600 жителей 137 населенных пунктов в 48 субъектах РФ.

Хотя бы раз побывали в названных странах от 19% (Турция) до 4% (ОАЭ) опрошенных, приводят данные "Левада-центра" "Известия". Около четверти респондентов не исключают, что когда-нибудь туда соберутся, доля же тех, кого заморские пляжи не привлекают вовсе, держится на уровне 67-70%, сообщает "Уралинформбюро".

Как утверждает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, более половины граждан РФ предпочитают путешествовать внутри страны: "Один Сочи сейчас принимает 6,5 миллиона человек - вдвое больше, чем все турецкие курорты в лучшие годы".

Россияне охладели к загранице по двум причинам: после падения курса рубля туры заметно подорожали, к тому же из-за политических "передряг" в ряде стран сейчас небезопасно.