На несколько часов.

21 мая 2017 года в Екатеринбурге из-за полумарафона "ЗаБег" перекроют центральные улицы.

Старты начнутся в 11.00 в районе УрФУ и завершатся в 15.30 там же. В это время для автомобилистов будут недоступны проспект Ленина - от Восточной до Мира, улица Гагарина - от Блюхера до Малышева, улица Мира - от Первомайской до Малышева, Первомайская - от Гагарина до Мира.

Как пояснили "Уралинформбюро" в ЕТТУ, из-за мероприятия с 11.00 до 15.00 на указанном участке проспекта Ленина не будут ходить трамваи. Троллейбусы № 6 и 7 пойдут по новым маршрутам. №6 будет следовать от Химмаша до Посадской, №7 - от Посадской до Ботанической.

В МОАП уточнили, что изменятся и 9 автобусных маршрутов. Так, №5 и 10 отправятся по Восточной и Блюхера, №18 - по Малышева, Мира и Библиотечной, №28 - по Уральской, Блюхера, Восточной, Ленина и далее по маршруту. №45 пойдет до остановки "Восточной" по Восточной, Малышева, Бажова и Ленина, №50 и 54 до "Уралобуви" поедут по 8 Марта, Ленина, Восточной, Малышева, Мира, Библиотечной, а от "Уралобуви" автобус поедет по Мира, Малышева, Восточной, Ленина, 8 Марта и далее по маршруту. №60 направят по Уральской, Блюхера, Восточной, Малышева, Мира и далее по маршруту, № 61 к остановке "Пехотинцев" последует через Малышева, Восточную, Ленина и далее по маршруту.

Стоит добавить, что всего для екатеринбуржцев подготовлено 4 дистанции - на 3, 5, 10 и 21 километр. Участие в полумарафоне платное - от 800 до 2 000 рублей.