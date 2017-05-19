Праздник соберет 100 тысяч москвичей.

21 мая в Москве пройдет общегородской праздник, посвященный трехлетию проекта "Активный гражданин". Он развернется в пяти столичных парках - "Музеон", "Эрмитаж", "Фили", "Кузьминки", "Сокольники". Также мероприятие объединит 46 точек проката спортинвентаря, 5 библиотек, 4 лодочные станции и 7 "ПандаПарков". День Рождения проекта соберет не менее 100 тысяч посетителей. Генеральным партнером мероприятия выступила Группа "АльфаСтрахование", приняв активное участие в организации торжества.

Центральной площадкой празднования станет парк "Музеон", где разместятся пять зон "АльфаГалереи". В виртуальной реальности гостям предложат создать трехмерные динамичные рисунки, преобразив пространство "АльфаСити". Детей увлекут уникальные раскраски с интересными ребусами, играми и головоломками. Тем временем профессиональные художники создадут digital-портреты всех желающих. Кроме того, в глубине парка будет создана зона отдыха.

С остальными сюрпризами предстоящего дня можно ознакомиться на сайте "Активного гражданина", а за ходом праздника можно будет наблюдать на странице "АльфаСтрахование" в сети Facebook и Instagram.

Финалом праздника "Талантливый город для талантливых людей" станет гала-концерт в "Музеоне". Выступят группа "Моральный кодекс", MBand, Алексей Воробьев, Арсений Бородин, а также участники проекта, победившие в конкурсе "Таланты Москвы". Они представят хореографические номера и песни собственного сочинения, а также выступления в оригинальном жанре. Ведущими праздничного концерта станут Тутта Ларсен и Тимур Родригез, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.

В рамках вечера будет объявлен и победитель конкурса рисунков "Мое будущее я создаю сегодня", организованного Группой "АльфаСтрахование" и "Активным гражданином" в рамках трехлетия проекта. Лучшего художника выбрало жюри, в состав которого вошли известные художники Никас Сафронов и Анастасия Логинова, а также креативный директор агентства Deluxe Interactive Георгий Павленишвили, являющийся автором самый ярких рекламных кампаний "АльфаСтрахование". Победителя ждет суперприз - интенсив-курс в Британской школе дизайна.

Следует отметить, что "Активный гражданин" - система электронных референдумов, запущенная по инициативе правительства Москвы 21 мая 2014 года. Около 39% аудитории портала составляют горожане от 25 до 34 лет. С момента своего существования проект провел 2,6 тысяч голосований по актуальным вопросам развития столицы. Он объединяет уже более 1,6 миллиона москвичей.