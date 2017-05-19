На участке от Щорса до Хасановской.

20 мая 2017 года в Екатеринбурге закроют для автомобилистов улицу Московскую - на участке от Щорса до Хасановской. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" будет проводить капремонт проезжей части. Работы продлятся до 10 июля 2017 года. По всей видимости, все это время Юго-Запад будет стоять в пробках.

Ранее Московскую заблокировали на отрезке от бульвара Денисова-Уральского до Волгоградской. Обновлять полотно там будут до 27 мая.

В этом году дорожники должны отремонтировать еще два отрезка Московской - от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до Денисова-Уральского. Кроме того, планируется привести в порядок Патриса Лумумбы - от Рижского до Братской, Зенитчиков - от Братской до Палисадной, 2-ую Новосибирскую - от Палисадной до Окружной. Работы завершатся к декабрю 2017 года.