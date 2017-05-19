Обоняние точнее датчиков.

В Китае к работе приступили профессиональные дегустаторы смога. Специалисты должны определять уровень загрязнения воздуха и источник этого процесса, сообщает местный телеканал CGTN.

"Воздушные сомелье" прошли специальное обучение. Они анализируют образцы воздуха из разных районов страны в специальных вакуумных колбах. В трудовые будни этим специалистам запрещено есть острые блюда, пользоваться косметикой и парфюмерией.

Сильнейший смог - одна из самых насущных проблем Китая, передает "Уралинформбюро". Как отмечают специалисты, человеческое обоняние гораздо быстрее датчиков реагирует на загрязнение воздуха.