В числе лидеров также Mercedes и Toyota.

Volvo S90/V90 стал самым безопасным автомобилем в мире в 2017 году. Данные выводы были сделаны на основе результатов краш-тестов Euro NCAP.

Как пишут СМИ, модель получила 95% за защиту водителя и переднего пассажира, 80% - за защиту пассажира-ребенка и 76% - за безопасность пешехода.

В предыдущие три года лидерство поочередно удерживали Mercedes-Benz V-Class, Volvo XC90 и Toyota Prius, передает "Уралинформбюро".

В 2013 году рейтинг возглавлял Qoros 3 Sedan, в 2012 году - Volvo V40. В 2011 году вверху списка оказался Chevrolet Aveo, в 2010 - BMW 5-Series. Топ-2009 возглавляла Honda Insight.