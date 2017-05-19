"Уральские авиалинии" взлетят на новых крыльяхСегодня в 14:51
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С "акульими плавниками".
Авиакомпания "Уральские авиалинии" представила Airbus A321 нового поколения. Полученный прямо с завода самолет оснащен аэродинамическими законцовками крыла типа шарклет высотой 2,4 метра. Они выполнены из композитных материалов, а по форме напоминают акульи плавники.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб смотрит на крыло
Уникальная конструкция крыла способствуют увеличению дальности полета, улучшает взлетные и аэродинамические характеристики судна, позволяя сократить расход топлива до 4%.
По словам генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова, новичок уже выполнил 5 рейсов по России и СНГ.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов в салоне самолета
"Мы постараемся использовать его на трассах максимальной протяженности. Например, Екатеринбург - Пекин - Бангкок. Там все перелеты более 6 часов", - отметил он.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев оценил воздушное судно, побывав в кабине пилота. "Ощущения очень приятные, у этого самолета нет штурвала, он управляется при помощи сайдстика (боковая ручка управления - прим.ред.)", - поделился глава региона своими впечатлениями.
Сергей Скуратов добавил, что это очень современный самолет, где установлено больше 100 компьютеров.
Пассажиры нового Airbus по достоинству оценят удобные кресла, которые имеют облегченную конструкцию и дают больше пространства.
Кроме того, в салоне самолета установлены 4 кухни и 4 туалетных комнаты, есть светодиодное освещение.
Сенсорный экран передней панели бортпроводников позволяет быстро и более эффективно управлять освещением и климатом в салоне для комфорта пассажиров.
Бортпроводницы нового самолета
Летать на новом Airbus будет пилот с тридцатилетним стажем Константин Каменцев
Самолет рассчитан на перевозку 215 пассажиров, передает "Уралинформбюро". Это двенадцатая машина типа A321 в авиапарке "Уральских авиалиний". Всего у перевозчика 42 лайнера европейского концерна Airbus. Через месяц компания получит еще один Airbus A321.
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