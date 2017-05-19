Мужчина по работе ехал за границу.

В Челябинской области судебные приставы сняли с поезда, идущего в Казахстан, его машиниста. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

За машинистом числился долг в 20 000 рублей, когда по работе он должен был отправиться в свою первую заграничную поездку. При этом в отношении мужчины действовало ограничение выезда в другую страну, о чем он не знал. На границе с соседней республикой, машиниста остановили. Дальше состав отправился без него.

На следующий день челябинец приехал к судебным приставам и полностью погасил долг.