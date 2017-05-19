И может вызвать серьезные заболевания.

Медленный Интернет таит в себе угрозу для здоровья пользователей.

Исследователи из Швеции в рамках проекта "Стресс при задержках видеопотока" обследовали 200 добровольцев. Во время просмотра роликов на смартфонах и планшетах им измеряли пульс, активность мозга и скорость движения глаз, передает "Уралинформбюро".

Если видео "притормаживало" сердцебиение у участников эксперимента учащалось на 40%. Задержка загрузки клипа на 6-7 секунда вызывало такое же напряжение, как просмотр ужастика или решение сложного уравнения.

Подобное стрессовое состояние может стать причиной серьезных нарушений психо-эмоциональной сферы.