В прямом смысле.

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект об уголовном преследовании магов, целителей и экстрасенсов. Максимальное наказание за "незаконную магическую деятельность" – 5 лет лишения свободы, сообщают федеральные СМИ.

Поводом для уголовной ответственности станет вред здоровью, смерть или имущественный вред, нанесенный магом "клиенту". По словам Милонова, с оккультной деятельностью связано большое количество мошеннических схем. При этом, кроме манипуляций с сознанием, зачастую колдуны применяют наркотические средства для создания галлюциногенного эффекта, передает "Уралинформбюро".