Опасное мясо сожгут.

В Миассе в промышленные печи отправят 4 187 килограммов индюшиных грудок. В полуфабрикатах обнаружен возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц (АH5).

Продукция ООО "Евродон" была привезена в Миасс из Татарстана. Позже от республиканского управления Россельхознадзора поступило предупреждение о возможном инфицировании мяса донской птицы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского управления ведомства.

В минсельхозе Челябинской области прошло внеочередное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней, общих для человека и животных. На нем было решено уничтожить всю партию опасного мяса вместе с тарой.

На складе миасского ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Вдохновение", закупившего опасный товар, проводятся исследования хранящейся птицеводческой продукции, а также дезинфекция всех помещений и прилегающей территории. Устанавливаются компании, куда еще могла попасть зараженная индейка.

Стоит отметить, что продукция "Евродона" была завезена по сопроводительным документам, выписанным Госветслужбой Ростовской области, с отметкой об отрицательных результатах исследований на птичий грипп А. Поставки индюшатины из Донского региона велись в Кировскую, Московскую и Воронежскую области, Удмуртию, Татарию и Башкирию, Приморский край и на Кубань.