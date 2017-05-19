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В Магнитогорске отметят семейный праздникСегодня в 14:38

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С имбирными пряниками.

19 мая в Магнитогорске в Экологическом парке отметят международный День семьи. Традиционно организаторами мероприятия выступят горадминистрация, Магнитогорский металлургический комбинат и фонд "Я – женщина" ОАО "ММК".

На 50 тематических площадок развернутся настольные игры, воркаут, футбол и бампербол, веселые старты и лазертаг. Большая территория будет отдана под творчество. Все желающие смогут поучаствовать в росписи имбирных пряников, освоить гончарный круг или берестяной промысел.

Будет организована и Аллея здоровья, где можно получить консультацию различных специалистов. Кроме того, перед гостями выступят воспитанники школ тхэквондо, кикбоксинга, рукопашного боя, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК".

В рамках Года экологии первые лица города и комбината, а также многодетные семьи Магнитогорска высадят в Экопарке 30 рябин. Не обойдется праздник и без уже традиционного парада колясок.

Следует отметить, что в этом году у Экопарка появился народный символ – ежик. По словам руководителя фонда "Я – женщина" ОАО "ММК" Марины Сергеевой, зверек вырос в экологическом центре. Для символа уже готова эмблема, имя малышу выберут на семейном празднике.

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