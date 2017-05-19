Плохая уборка зимой аукнулась.

Администрацию Екатеринбурга обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за плохую расчистку дорог от снега зимой.

Соответствующее постановление было принято инспекторами горГИБДД. Чиновники пытались опротестовать его, но безуспешно, сообщили "Уралинформбюро" в Ленинском райсуде.

Уборкой проезжих частей занимаются дорожно-эксплуатационные управления при районных администрациях, за которые отвечает мэрия.

Стоит напомнить, что в этом году из-за колеи и снежных завалов инспекторы ГИБДД перекрывали несколько улиц, в том числе Блюхера, Валимхаматова и Окружную.