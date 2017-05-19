В уик-энд столица Урала подтвердит этот статус.

Екатеринбург вошел в первую десятку российских городов с самыми популярными музеями. Столица Урала расположилась на восьмом месте, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "ТурСтат".

Самыми посещаемыми музеями России остаются Эрмитаж, Московский Кремль, Третьяковская галерея и Русский музей. Поскольку Москва и Санкт-Петербург вне конкуренции, эти два города не стали включать в рейтинг.

Первое место в топ-10 заняла Казань, где только кремль за 2016 год посетили 2,8 миллиона человек. Также в пятерку лидеров входят Великий Новгород, Владимир, Севастополь и Ярославль, в которых побывали от 1,2 миллиона до 800 тысяч гостей.

В столице Урала только Екатеринбургский музей изобразительных искусств за год посещают почти 200 тысяч человек. Также популярностью пользуются Свердловский областной краеведческий музей, Музей истории Екатеринбурга, Уральский филиал Государственного центра современного искусства и Ельцин-Центр.

В целом за 2016 год, по данным "ТурСтат", российские музеи посетили более 120 миллионов человек. Совокупный доход музеев от платных услуг, по информации Минкультуры РФ, вырос до 10 миллиардов рублей в год.

Стоит отметить, что в ночь на 21 мая по всей стране пройдет акция "Ночь музеев-2017". Только в Свердловской области свои двери распахнут более 120 площадок.

Ранее по теме:

"Ночь музеев" превратит свердловчан в революционеров