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"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в РимСегодня в 17:04

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Из аэропорта Жуковский.

7 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новый регулярный рейс из Международного аэропорта Жуковский в Рим.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, на новом направлении действуют специальные цены. Авиапутешествие в одну сторону обойдется в сумму от 180 евро, туда-обратно - 320 евро. Пассажиры бизнес-класса заплатят за билет в обе стороны 565 евро (все сборы включены).

Следует отметить, что "Уральские авиалинии" активно развивают маршрутную сеть из аэропорта Жуковский. Оттуда выполняются рейсы в Тель-Авив, Душанбе, Бишкек, Ош и Худжанд. Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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