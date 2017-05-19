Из аэропорта Жуковский.

7 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новый регулярный рейс из Международного аэропорта Жуковский в Рим.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, на новом направлении действуют специальные цены. Авиапутешествие в одну сторону обойдется в сумму от 180 евро, туда-обратно - 320 евро. Пассажиры бизнес-класса заплатят за билет в обе стороны 565 евро (все сборы включены).

Следует отметить, что "Уральские авиалинии" активно развивают маршрутную сеть из аэропорта Жуковский. Оттуда выполняются рейсы в Тель-Авив, Душанбе, Бишкек, Ош и Худжанд. Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.