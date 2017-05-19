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Одиноких россиян оснастят датчикамиСегодня в 16:47

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Чтобы следить за их здоровьем.

В российских регионах в 2020 году появится служба экстренного реагирования для помощи пациентам, которые не могут самостоятельно вызвать себе скорую. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"С 2020 года мы планируем большой проект по введению персонифицированного мониторинга здоровья посредством персональных гаджетов с датчиками давления, пульса, ЭКГ, концентрации в крови разных элементов, глюкозы и холестерина, положения в пространстве", - цитирует ее ТАСС.

Эти электронные устройства могут спасти жизнь одиноким пожилым людям из группы риска. Информация о скачке давления или резком изменении положения в пространстве будет отслеживаться 24 часа в сутки специальными службами. Они будут созданы на базе межрегиональных центров в рамках развития цифрового здравоохранения и телемедицинских технологий, передает "Уралинформбюро".

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