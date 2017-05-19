Все их надежды - на ЕСПЧ.

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу ЛГБТ-активиста Николая Алексеева на запрет гей-парада в столице Прикамья.

Защитник прав сексуальных меньшинств намерен жаловаться в вышестоящие инстанции, передает "Уралинформбюро". "Дело будет направлено в кассационном порядке в президиум Пермского краевого суда, а затем при необходимости в Верховный суд РФ и Европейский суд по правам человека", - заявил в социальных сетях Алексеев.

ЛГБТ-сообщество Прикамья планировало провести 2 митинга и шествие в ноябре 2016 года. Однако местные власти, воспользовавшись законом о защите детей от вредной информации, приняли решение отказать уральским геям.