Государству не нужен такой "балласт".

Минздрав планирует лишить семьи мигрантов права на полисы ОМС. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно договору между странами Евразийского экономического союза, трудовые мигранты и члены их семей имеют право на бесплатное медицинское страхование. Взносы же в фонды ОМС поступают лишь из зарплаты работающего иностранца. А его родные становятся для Минздрава "балластом". Чтобы сбросить его с плеч, придется изменить международный договор.

Еще один способ сократить расходы в сфере ОМС – контроль страховки военных, сотрудников МВД, МЧС, Нацгвардии. У таких групп населения есть своя, ведомственная, медицина, финансируемая за счет бюджета. Если россияне, получив погоны, не сдали полисы ОМС, их предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей. Денежное взыскание ждет и региональные фонды ОМС, оплачивающих лишние расходы. Минздрав уже подготовил соответствующий законопроект.

По оценкам экспертов, в будущем из системы ОМС могут исключить даже курящих, передает "Уралинформбюро".