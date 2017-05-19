В 2017 году.

В рамках подготовки к саммитам БРИКС и ШОС в текущем году в инфраструктуру Челябинска вложат 2,8 миллиарда бюджетных рублей. Всего до 2020 года предполагается выделить 9 миллиардов рублей из региональной казны и 3,7 миллиарда из федеральной.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Южного Урала, на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории планируется потратить 436,7 миллиона рублей, на реконструкцию автомобильной развязки на улиц Братьев Кашириных и Береговой - 1,5 миллиарда. Еще 6 миллиардов направят на реконструкцию дорожной сети Челябинска. Также планируется выделить почти 400 миллионов рублей на рекультивацию городской свалки.

Кроме того, в планах отремонтировать здания по "гостевому маршруту", расселить аварийное жилье, демонтитровать незаконные рекламные конструкции, провести капремонт инженерных сетей и оборудования, а также озеленение. На эти цели требуется 793,3 миллиона рублей.