×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На подготовку к ШОС и БРИКС в Челябинске направят около 3 миллиардовСегодня в 17:58

  • Текст

В 2017 году.

В рамках подготовки к саммитам БРИКС и ШОС в текущем году в инфраструктуру Челябинска вложат 2,8 миллиарда бюджетных рублей. Всего до 2020 года предполагается выделить 9 миллиардов рублей из региональной казны и 3,7 миллиарда из федеральной.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Южного Урала, на благоустройство набережной реки Миасс с развитием прилегающей территории планируется потратить 436,7 миллиона рублей, на реконструкцию автомобильной развязки на улиц Братьев Кашириных и Береговой - 1,5 миллиарда. Еще 6 миллиардов направят на реконструкцию дорожной сети Челябинска. Также планируется выделить почти 400 миллионов рублей на рекультивацию городской свалки.

Кроме того, в планах отремонтировать здания по "гостевому маршруту", расселить аварийное жилье, демонтитровать незаконные рекламные конструкции, провести капремонт инженерных сетей и оборудования, а также озеленение. На эти цели требуется 793,3 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×