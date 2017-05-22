"На местах".

МВД РФ опровергло информацию о вводе режима экономии в своих подразделениях.

Речь идет о приказе №263 "О мерах по реализации экономии денежных средств в территориальных подразделениях внутренних дел", подписанном 18 мая 2017 года. Как утверждают источники "Уралинформбюро", в документе говорилось об экономии электроэнергии и запрете находиться на работе после 18.00.

Но официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что информация не соответствует действительности.