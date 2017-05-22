В лагере наводится последний лоск.

ВСМПО-Ависма готовит оздоровительную базу для детей сотрудников корпорации. Территория верхнесалдинского "Тируса" в 7,5 гектара очищена от мусора и обработана от клещей. Проверены качели, карусели, железная дорога, покрашены игровые конструкции, сделана разметка для велосипедистов. Обновлены и корпуса - на эти цели ушло 43 квадратных метра керамической плитки, 450 килограммов клеевой шпатлевки, 200 килограммов плиточного клея.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, завершаются ремонт в зданиях столовой и клуба лагеря. Также будет сделана дополнительная площадка для стоянки автомобилей.

Сейчас представители "ВСМПО-Противопожарная охрана" проверяют состояние пожарных лестниц корпусов, чтобы выдать заключения об их исправности и безопасности. Окончательный прием лагеря намечен на 29 мая.