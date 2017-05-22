Вылет откладывали несколько раз.

Пассажиры рейса Екатеринбург - Душанбе второй день не могут вылететь из Кольцово. Лайнер должен был подняться в воздух 21 мая в 14.10, однако время вылета откладывалось несколько раз. Согласно электронному табло аэропорта, сейчас рейс назначен на 17.30.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово, задержка возникла по вине перевозчика Somon Air. Вылет отложен из-за подготовки борта. Связаться с представителями авиакомпании не удалось.

Известно, что вечером 21 мая пассажирам предложили горячий ужин, а на ночь разместили в гостинице.