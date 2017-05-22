Суд и полиция в деле.

Жительницы города Генуя северного итальянского региона Лигурия вступили в затяжные судебные тяжбы из-за кота. Как выяснилось, питомец жил "на две семьи": он повадился проводить ночи у соседки своей хозяйки.

Каждая женщина считала кота своим: первая называла его Бантик, вторая - Текила, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на местную газету Il Secolo XIX.

Двойная жизнь кота продолжалась до тех пор, пока ночная хозяйка не решила забрать его с собой при переезде - ее "соперница" написала заявление о краже питомца, и тот был возвращен, передает "Уралинформбюро".

Однако "ночная конкурентка" подала апелляцию и отсудила кота, поскольку у первой владелицы не было документов, подтверждающих ее право на владение животным. Скорее всего, на этом разборки кошатниц не закончатся.