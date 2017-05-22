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Екатеринбург омрачат дожди и северный ветерСегодня в 12:22

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Порывами до 15 метров в секунду.

Столицу Урала ждет пасмурная рабочая неделя. Согласно данным Уральского УГМС, дожди будут моросить с понедельника по среду.

С осадками придет похолодание. Днем 22 мая столбик термометра не поднимется выше плюс 12, во вторник и среду – плюс 15. По ночам синоптики обещают 2-5 градусов выше нуля. Все три дня будет дуть северный ветер со скоростью до 10 метров в секунду (порывами до 15), передает "Уралинформбюро".

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