Порывами до 15 метров в секунду.

Столицу Урала ждет пасмурная рабочая неделя. Согласно данным Уральского УГМС, дожди будут моросить с понедельника по среду.

С осадками придет похолодание. Днем 22 мая столбик термометра не поднимется выше плюс 12, во вторник и среду – плюс 15. По ночам синоптики обещают 2-5 градусов выше нуля. Все три дня будет дуть северный ветер со скоростью до 10 метров в секунду (порывами до 15), передает "Уралинформбюро".