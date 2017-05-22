Вцепившись в одежду.

На причале Steveston Fisherman's Wharf в канадском городе Ричмонд дикий морской лев вцепился в платье девочки и одним рывком утащил ее под воду.

Видеозапись происшествия выложил на YouTube пользователь под ником Michael Fujiwara, передает "Уралинформбюро". В начале ролика люди подкармливают животное хлебом. Морской лев плавает и не проявляет признаков агрессии. Однако когда маленькая девочка села на край причала, крупное животное выпрыгнуло из воды и утащило ее за собой. Девочку спасли очевидцы, пишет автор видео. Обошлось без травм.

"Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми", - рассказал порталу CBC News директор центра исследования морских млекопитающих при Университете Британской Колумбии Эндрю Трайтс.