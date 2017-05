На видео - Плотинка и памятник The Beatles.

Британский коллектив The Prodigy выложил в Сеть видеоклип на песню Their Law. В ролике использованы виды Екатеринбурга: жители и гости столицы Урала могут узнать Плотинку, памятник группе The Beatles, Косой дом, "переход Цоя". Заинтересовало музыкантов и уличное искусство – в клипе есть несколько уличных граффити, передает "Уралинформбюро".

Ролик сопровождается концертной версией песни, которую The Prodigy записали на одном из российских концертов осенью 2016 года.