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Екатеринбург "засветился" в новом клипе The ProdigyСегодня в 13:12

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На видео - Плотинка и памятник The Beatles.

Британский коллектив The Prodigy выложил в Сеть видеоклип на песню Their Law. В ролике использованы виды Екатеринбурга: жители и гости столицы Урала могут узнать Плотинку, памятник группе The Beatles, Косой дом, "переход Цоя". Заинтересовало музыкантов и уличное искусство – в клипе есть несколько уличных граффити, передает "Уралинформбюро".

Ролик сопровождается концертной версией песни, которую The Prodigy записали на одном из российских концертов осенью 2016 года.

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