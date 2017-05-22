Из-за метели.

Столицу Ямала парализовала метель. Из-за плохих погодных условия закрыта ледовая переправа до Лабытнанги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Салехарда.

Также отменены полеты вертолетов. "Сейчас видимость составляет 800 метров, а вертолетам требуется минимум 2000. В таких условиях они не имеют права выполнять полет", – подчеркнули в местном аэропорту.

Полеты вертолетов планируется возобновить к обеду 22 мая. О времени открытия ледовой переправы данных нет – необходимо дождаться лучшей погоды. По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще как минимум сутки.

В самом городе снегоуборочная техника переведена на усиленный режим работы. Дорожники чистят центр Салехарда с 4 часов утра.