×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Салехард остался без междугороднего транспортаСегодня в 12:48

  • Текст

Из-за метели.

Столицу Ямала парализовала метель. Из-за плохих погодных условия закрыта ледовая переправа до Лабытнанги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Салехарда.

Также отменены полеты вертолетов. "Сейчас видимость составляет 800 метров, а вертолетам требуется минимум 2000. В таких условиях они не имеют права выполнять полет", – подчеркнули в местном аэропорту.

Полеты вертолетов планируется возобновить к обеду 22 мая. О времени открытия ледовой переправы данных нет – необходимо дождаться лучшей погоды. По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще как минимум сутки.

В самом городе снегоуборочная техника переведена на усиленный режим работы. Дорожники чистят центр Салехарда с 4 часов утра.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×