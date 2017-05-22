Специалисты поднимают дамбу.

В реке Ишим на территории Викуловского района продолжает подниматься вода. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, из-за этого дамбу пришлось поднять до 11,5 метров. Ситуацию постоянно держат на контроле спасатели. Пока подтопленных домов нет. В районе действует режим ЧС.

В районе Ишима уровень воды в реке продолжает идти на спад. В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Уралинформбюро" рассказали, что на 22 мая 2017 года в Тюменской области остаются подтопленными 54 дома и более 6,8 тысячи садовых участков. В частности, в самом Ишиме под водой - 10 домов, в Ишимском районе - 41 дом, в Абатском районе - 3 дома.

Из-за разлившейся реки нарушено автомобильное сообщение с деревнями Бурдина, Фирсова, Ефимова, Бокова, Лихачева, Назарова и селом Водолазово. Организована лодочная переправа.