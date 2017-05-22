"ЗаБег" вдохновил 1500 екатеринбуржцевСегодня в 15:08
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На дистанции 3, 5, 10 и 21 километр.
21 мая 2017 года в Екатеринбурге состоялся всероссийский полумарафон "ЗаБег". На дистанции 3, 5, 10 и 21 километр вышли порядка полутора тысяч человек, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики губернатора.
Участников соревнований приветствовал первый заместитель главы региона Павел Креков: "Я никогда еще не видел столько героев! Сегодня вы действительно станете героями, когда преодолеете дистанцию!".
Удачи бегунам пожелала олимпийская чемпионка, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
"В Екатеринбурге есть и другие полумарафоны, но у "ЗаБега" есть ряд значительных преимуществ. В первую очередь – это масштабность: одновременно старт был дан в десяти городах России. В итоге по количеству участников будет определен самый бегающий город России. Мы претендуем на это звание", - отметил Юрий Жилинский, региональный представитель "Лиги героев", организатора мероприятия.
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