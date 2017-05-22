Для будущих нефтяников.

В Губкинском состоялся День открытых дверей в "Роснефть-классе". Мероприятие, проходившее в фойе школы №4, посетили ученики всех средних образовательных учреждений города. Для каждого было организовано тестирование по определению профессионального профиля и мотивации к обучению, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза".

Для выпускников "Роснефть-класса" провели классный час, посвященный перспективы развития нефтегазовой отрасли. Сотрудники ООО "РН-Пурнефтегаз", закончившие "Роснефть-класса", рассказали о преимуществах такого вида обучения.

Выпуск 2017 года стал показателем высокого качества знаний. Среди школьников 3 претендента на медали, один обладатель и семь претендентов на грант главы города, победитель в секции XII региональной научно-технической конференции молодых специалистов ООО "РН-Пурнефтегаз".

"Ни одно предприятие Губкинского не уделяет столько внимания обучению кадров, как "Пурнефтегаз", где с молодежью начинают работать со школьной скамьи", - отметила директор школы Тамара Полякова, вручая почетные грамоты.

Ученики и педагоги поблагодарили руководство компании за внимание и поддержку, а также организацию поездок в ведущие нефтегазовые университеты страны. В этом списке Санкт-Петербургский университет "Горный", Российский госуниверситет нефти и газа имени И.М. Губкина, Тюменский индустриальный университет.

Следует отметить, что первый профильный "Роснефть-класс" был открыт на базе губкинской средней школы №4 в 2006 году. Он стал пилотной площадкой НК "Роснефть" по реализации программы непрерывного обучения "Школа – вуз – предприятие". В 2017 году в Губкинском состоялся десятый выпуск "Роснефть-класса".