Для жителей области.

В Екатеринбурге около ДК Лаврова началось строительство перехватывающей парковки на 600 машиномест. Жители области, приезжающие на работу в уральскую столицу, смогут оставлять свои машины на Уралмаше и добираться в центр на метро.

В пресс-службе мэрии "Уралинформбюро" пояснили, что подземная парковка будет трехуровневой. Застройщиком по итогам торгов стало ООО "МВ-Урал".

Первая в Екатеринбурге перехватывающая парковка на более чем 200 мест была организована возле станции метро "Ботаническая" в 2011 году. Сначала она была платной (1500 рублей в месяц), но так как стоянка пустовала, через несколько лет въезд туда сделали свободным.

Стоит добавить, что администрация Екатеринбурга озвучивала планы об организации четырех перехватывающих паркингов. В том числе их планировалось построить на Крауля и Блюхера.