На занятия записались свыше 100 детей.

Благотворительный инклюзивный центр для детей "Развитие" открылся 22 мая в Екатеринбурге. Дети с ограниченными возможностями и дети из малообеспеченных семей смогут заниматься там бесплатно, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подобные центры уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. В нем есть студия театральных дисциплин, компьютерный зал, зал музыкотерапии, студии декоративно-прикладного творчества и ИЗО, зал лечебной физической культуры, кабинеты психолога, логопеда.

"Развитие творческих способностей ребенка - важнейшая задача семейного воспитания, государственной политики, государственно-частного партнерства. Конечно, это особо значимо для детей, имеющих проблемы со здоровьем, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Давно известно: лучший способ сделать детей хорошими, это сделать их счастливыми. А занятия по душе, раскрытие таланта, совместное творчество - это настоящее счастье, это искренняя радость и чувство гармонии", - отметил участвовавший в открытии центра врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сейчас занятия в учреждении посещают 130 детей в возрасте от 6 до 16 лет, в штате "Развития" работают 14 специалистов.