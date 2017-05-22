×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге появился инклюзивный детский центрСегодня в 18:00

  • Текст

На занятия записались свыше 100 детей.

Благотворительный инклюзивный центр для детей "Развитие" открылся 22 мая в Екатеринбурге. Дети с ограниченными возможностями и дети из малообеспеченных семей смогут заниматься там бесплатно, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подобные центры уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. В нем есть студия театральных дисциплин, компьютерный зал, зал музыкотерапии, студии декоративно-прикладного творчества и ИЗО, зал лечебной физической культуры, кабинеты психолога, логопеда.

"Развитие творческих способностей ребенка - важнейшая задача семейного воспитания, государственной политики, государственно-частного партнерства. Конечно, это особо значимо для детей, имеющих проблемы со здоровьем, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Давно известно: лучший способ сделать детей хорошими, это сделать их счастливыми. А занятия по душе, раскрытие таланта, совместное творчество - это настоящее счастье, это искренняя радость и чувство гармонии", - отметил участвовавший в открытии центра врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сейчас занятия в учреждении посещают 130 детей в возрасте от 6 до 16 лет, в штате "Развития" работают 14 специалистов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×