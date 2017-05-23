На Среднем Урале собирают жалобы на липовые протоколы собраний жильцов22 мая в 18:37
- Текст
За подделку подписей грозит 2 года.
В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам достоверности протоколов собраний собственников многоэтажек. Она будет работать до 1 июня 2017 года.
Получить консультацию можно по будням с 10.00 до 19.00 часов по телефону 8 (950) 641-02-12. Кроме того, можно направить вопрос на электронную почту jitel66@mail.ru или прийти к специалисту лично по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, дом 71а, офис 305.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, горячую линию организовал национальный центр "ЖКХ контроль". Инициатива связана с тем, что в последнее время в России участились случаи подделки протоколов. Зачастую с помощью фальшивок злоумышленникам удается сменить УК, создать или ликвидировать ТСЖ, выбрать тот или иной способ формирования фонда капремонта, избрать совет дома.
Согласно ст. 327 УК РФ, за подделку подписей предусмотрена уголовная ответственность - до 2 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 мая в 19:47
В Челябинске на улице нашли новорожденную девочку
Она едва не умерла от переохлаждения.22 мая в 19:35
Тюменца избили на территории УФСИН
Он - в больнице на ИВЛ.22 мая в 19:15
Россия и Турция отменили эмбарго в торговле
Введенные в прошлом году.22 мая в 18:56
Последний звонок в Екатеринбурге услышат 17 тысяч выпускников
Алкоголь под запрет не попал.22 мая в 18:55
Жительница Зауралья отделалась 1 годом и 10 месяцами колонии за смерть троих сыновей
Во время пожара.22 мая в 18:37
На Среднем Урале собирают жалобы на липовые протоколы собраний жильцов
За подделку подписей грозит 2 года.22 мая в 18:35
Куйвашеву разрешат разорвать контракт с Якобом
Если сити-менеджер попадет за решетку.22 мая в 18:24
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
Ее ищут с 10 мая.22 мая в 18:22
На Южном Урале контрактник погиб в ДТП
Столкнулись легковушка и грузовик.22 мая в 18:20
Уральские регионы попали в список самых энцефалитных
Весной 2017 года.22 мая в 18:15
Тюменцу дали 9 лет за покалеченную студентку и организацию борделя
Он должен будет выплатить пострадавшим 4,6 миллиона.22 мая в 18:04
В Билимбае школьники разворотили более 150 надгробий
Занимаясь паркуром.22 мая в 18:00
В Екатеринбурге появился инклюзивный детский центр
На занятия записались свыше 100 детей.22 мая в 17:45
Терроризировавшую саткинцев банду приговорили к 15 годам
За разбой и вымогательство.22 мая в 17:43
В Челябинске определили 6 силачей среди школьников
Трех мальчиков и трех девочек.
Главные новости
- 22 мая в 18:04В Билимбае школьники разворотили более 150 надгробий
- 22 мая в 16:36Медведев выдвинул Екатеринбург на "ЭКСПО-2025"
- 22 мая в 16:21Екатеринбуржцам грозит 7 лет за килограммовый изумруд
- 22 мая в 14:50В Екатеринбурге забор упал на 5-летнего ребенка
- 22 мая в 12:57Адвокаты Соколовского обжаловали приговор
Аналитика
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".