За подделку подписей грозит 2 года.

В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам достоверности протоколов собраний собственников многоэтажек. Она будет работать до 1 июня 2017 года.

Получить консультацию можно по будням с 10.00 до 19.00 часов по телефону 8 (950) 641-02-12. Кроме того, можно направить вопрос на электронную почту jitel66@mail.ru или прийти к специалисту лично по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, дом 71а, офис 305.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, горячую линию организовал национальный центр "ЖКХ контроль". Инициатива связана с тем, что в последнее время в России участились случаи подделки протоколов. Зачастую с помощью фальшивок злоумышленникам удается сменить УК, создать или ликвидировать ТСЖ, выбрать тот или иной способ формирования фонда капремонта, избрать совет дома.

Согласно ст. 327 УК РФ, за подделку подписей предусмотрена уголовная ответственность - до 2 лет лишения свободы.