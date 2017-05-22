Идею наказания дебоширов Госдума.

Госдума РФ рассмотрит предложение узаконить штрафы на сумму до 100 тысяч рублей за шум по ночам. Соответствующий законопроект 22 мая внесли на рассмотрение нижней палаты парламента представители ЛДПР, сообщают федеральные СМИ.

Согласно документу, штрафами будут наказывать за шум с 22.00 до 06.00 в жилых домах, гостиницах, общежитиях и объектах социального назначения. Строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы будут запрещены в ночь на выходные вплоть до 7.00.

Исключение сделают для борьбы с правонарушениями, действий в условиях чрезвычайных ситуаций, богослужений и культурно-массовых мероприятий, не противоречащих закону.

За нарушение тишины граждан предлагают штрафовать на сумму от 1000 до 2000 рублей, должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, компании – от 50 000 до 100 000 рублей, передает "Уралинформбюро".